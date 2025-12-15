أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها

علق محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، على أمر ضبطه وإحضاره بتهمة للتعدي عليها.

وكتب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على فيسبوك: “كذب وافتراء ورحمة أبويا الناس اللي جت البيت وعملت رعب لـ أمك وأختك ورحمة أبويا في قبره ما هتعدي”.

وأصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًا عبر محاميه مصطفى أبو العلا، للرد على ما أُثير بشأن استخدام توكيل منتهٍ في أزمته مع المنتج محمد الشاعر.

وأكد البيان صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018، وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره.



وأوضح أن المحكمة حسمت الجدل حول تاريخ العقد، ونفت بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بالتزوير أو الاعتماد على توكيل ملغى.



وشدد البيان على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بالكامل.