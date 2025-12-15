قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
فن وثقافة

أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها

شيرين عبد الوهاب وشقيقها
شيرين عبد الوهاب وشقيقها
سارة عبد الله

علق محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، على أمر ضبطه وإحضاره بتهمة للتعدي عليها.

وكتب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على فيسبوك: “كذب وافتراء ورحمة أبويا الناس اللي جت البيت وعملت رعب لـ أمك وأختك ورحمة أبويا في قبره ما هتعدي”.

وأصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا رسميًا عبر محاميه مصطفى أبو العلا، للرد على ما أُثير بشأن استخدام توكيل منتهٍ في أزمته مع المنتج محمد الشاعر.

وأكد البيان صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018، وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره.


وأوضح أن المحكمة حسمت الجدل حول تاريخ العقد، ونفت بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بالتزوير أو الاعتماد على توكيل ملغى.


 وشدد البيان على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بالكامل.

