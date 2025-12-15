قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تضع حجر أساس أكبر مجمع لإنتاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نيللي كريم بلوك ميك اب يبرز جمالها، مع تسريحة شعر مميزة وعصرية.

نيللي كريم

وأعلنت الفنانة نيللى كريم بدء تصوير مسلسلها “على قد الحب” والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ .

وشاركت نيللي كريم صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتبت معلقة: “توكلنا على الله”.

مسلسل على قد الحب

ويشارك في بطولة العمل كل من: احمد ماجد ، مها نصار ، صفاء الطوخى، ميمى جمال، محمد على رزق، محمود الليثى، أحمد سعيد عبد الغنى، محمد ابو داوود ، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، المشرف  الإعلامى بالعمل د. محمد محسن، وإنتاج شركة S_production للمنتجة سالى والى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى رومانسى يمتد لـ30 حلقة، ويُسلّط الضوء على تفاصيل الحياة العائلية والمشاعر الإنسانية المتشابكة داخل علاقات الحب والزواج، فى معالجة تجمع بين الدفء والواقعية.

نيللي كريم انستجرام الفنانة نيللي كريم

