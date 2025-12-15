نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نيللي كريم بلوك ميك اب يبرز جمالها، مع تسريحة شعر مميزة وعصرية.

نيللي كريم

وأعلنت الفنانة نيللى كريم بدء تصوير مسلسلها “على قد الحب” والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ .

وشاركت نيللي كريم صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتبت معلقة: “توكلنا على الله”.

مسلسل على قد الحب

ويشارك في بطولة العمل كل من: احمد ماجد ، مها نصار ، صفاء الطوخى، ميمى جمال، محمد على رزق، محمود الليثى، أحمد سعيد عبد الغنى، محمد ابو داوود ، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، المشرف الإعلامى بالعمل د. محمد محسن، وإنتاج شركة S_production للمنتجة سالى والى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى رومانسى يمتد لـ30 حلقة، ويُسلّط الضوء على تفاصيل الحياة العائلية والمشاعر الإنسانية المتشابكة داخل علاقات الحب والزواج، فى معالجة تجمع بين الدفء والواقعية.