فن وثقافة

رمضان 2026 .. نيللى كريم تبدأ تصوير مسلسلها "على قد الحب"

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة نيللى كريم بدء تصوير مسلسلها “على قد الحب” والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ .

وشاركت نيللي كريم صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتبت معلقة: “توكلنا على الله”.

مسلسل على قد الحب

ويشارك في بطولة العمل كل من: احمد ماجد ، مها نصار ، صفاء الطوخى، ميمى جمال، محمد على رزق، محمود الليثى، أحمد سعيد عبد الغنى، محمد ابو داوود ، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، المشرف  الإعلامى بالعمل د. محمد محسن، وإنتاج شركة S_production للمنتجة سالى والى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى رومانسى يمتد لـ30 حلقة، ويُسلّط الضوء على تفاصيل الحياة العائلية والمشاعر الإنسانية المتشابكة داخل علاقات الحب والزواج، فى معالجة تجمع بين الدفء والواقعية.

ومن المنتظر أن يشكل «على قد الحب» أحد أبرز الأعمال المرتقبة فى الموسم الرمضانى القادم، نظرًا لثقل أبطاله واحترافية صناعه، إضافة إلى طبيعة موضوعه.

مسلسل اخواتي

وشاركت نيللي كريم فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “اخواتي” الذى حقق نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل إخواتي 

ومسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

على قد الحب ماراثون رمضان ٢٠٢٦ مسلسل على قد الحب

