هآرتس: 1.3 مليون إسرائيلي يعيشون في حالة استنفار دائم

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نحو 1.3 مليون إسرائيلي يعيشون في حالة استنفار دائم شمال إسرائيل، حيث يضطر السكان في المناطق الممتدة بين الحدود مع لبنان ومدينة حيفا إلى دخول الملاجئ بشكل متكرر نتيجة استمرار القصف الصاروخي وتزايد التوترات العسكرية على الجبهة الشمالية.

ووفق التقرير الذي نشرته الصحيفة، يعيش السكان في تلك المناطق حالة من القلق المتواصل مع تكرار إطلاق صفارات الإنذار خلال فترات متقاربة، ما يدفع مئات الآلاف إلى التوجه إلى الملاجئ والغرف المحصنة عدة مرات يومياً، في ظل مخاوف من تصعيد أوسع قد يشمل مدناً إضافية في الشمال.

وأوضحت هآرتس أن نطاق التهديدات الصاروخية اتسع خلال الأيام الأخيرة ليشمل مناطق سكنية مكتظة بالسكان، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الحياة اليومية وتعطل الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في عدد من المدن والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية.

وتشير تقديرات السلطات المحلية إلى أن ملايين السكان في الشمال باتوا يعتمدون بشكل أساسي على البنية التحتية للملاجئ العامة والخاصة، فيما تعمل أجهزة الطوارئ والبلديات على تعزيز جاهزية المرافق المدنية للتعامل مع أي تطورات ميدانية.

ويأتي هذا الوضع في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً متواصلاً لإطلاق الصواريخ والقذائف، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع مفتوح على نطاق أوسع.

من جانبها، أكدت السلطات الإسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض عدد من الصواريخ التي يتم إطلاقها باتجاه المدن الشمالية، في حين تستمر القوات العسكرية في تنفيذ عمليات على طول الحدود مع لبنان بهدف منع تسلل عناصر مسلحة أو تنفيذ هجمات إضافية.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين محليين قولهم إن الوضع الأمني الحالي يفرض ضغوطاً كبيرة على السكان، خصوصاً مع استمرار حالة الطوارئ وإغلاق بعض الطرق والمنشآت الحيوية في المناطق القريبة من الحدود.

ويرى محللون أن استمرار القصف المتبادل يزيد من احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتداخل عدة أطراف في الصراع الدائر.

وبينما تواصل السلطات الإسرائيلية دعوة السكان إلى الالتزام بإرشادات الجبهة الداخلية والبقاء قرب الملاجئ، يترقب المجتمع الدولي تطورات الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط دعوات متكررة لخفض التصعيد وتجنب توسع المواجهات العسكرية في المنطقة.