قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هآرتس: 1.3 مليون إسرائيلي يعيشون في حالة استنفار دائم

الاسرائيليون
الاسرائيليون
القسم الخارجي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نحو 1.3 مليون إسرائيلي يعيشون في حالة استنفار دائم شمال إسرائيل، حيث يضطر السكان في المناطق الممتدة بين الحدود مع لبنان ومدينة حيفا إلى دخول الملاجئ بشكل متكرر نتيجة استمرار القصف الصاروخي وتزايد التوترات العسكرية على الجبهة الشمالية.

ووفق التقرير الذي نشرته الصحيفة، يعيش السكان في تلك المناطق حالة من القلق المتواصل مع تكرار إطلاق صفارات الإنذار خلال فترات متقاربة، ما يدفع مئات الآلاف إلى التوجه إلى الملاجئ والغرف المحصنة عدة مرات يومياً، في ظل مخاوف من تصعيد أوسع قد يشمل مدناً إضافية في الشمال.

وأوضحت هآرتس أن نطاق التهديدات الصاروخية اتسع خلال الأيام الأخيرة ليشمل مناطق سكنية مكتظة بالسكان، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الحياة اليومية وتعطل الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في عدد من المدن والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية.

وتشير تقديرات السلطات المحلية إلى أن ملايين السكان في الشمال باتوا يعتمدون بشكل أساسي على البنية التحتية للملاجئ العامة والخاصة، فيما تعمل أجهزة الطوارئ والبلديات على تعزيز جاهزية المرافق المدنية للتعامل مع أي تطورات ميدانية.

ويأتي هذا الوضع في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً متواصلاً لإطلاق الصواريخ والقذائف، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع مفتوح على نطاق أوسع.

من جانبها، أكدت السلطات الإسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض عدد من الصواريخ التي يتم إطلاقها باتجاه المدن الشمالية، في حين تستمر القوات العسكرية في تنفيذ عمليات على طول الحدود مع لبنان بهدف منع تسلل عناصر مسلحة أو تنفيذ هجمات إضافية.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين محليين قولهم إن الوضع الأمني الحالي يفرض ضغوطاً كبيرة على السكان، خصوصاً مع استمرار حالة الطوارئ وإغلاق بعض الطرق والمنشآت الحيوية في المناطق القريبة من الحدود.

ويرى محللون أن استمرار القصف المتبادل يزيد من احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتداخل عدة أطراف في الصراع الدائر.

وبينما تواصل السلطات الإسرائيلية دعوة السكان إلى الالتزام بإرشادات الجبهة الداخلية والبقاء قرب الملاجئ، يترقب المجتمع الدولي تطورات الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط دعوات متكررة لخفض التصعيد وتجنب توسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

هآرتس شمال إسرائيل لبنان القصف الصاروخي حيفا إطلاق صفارات التهديدات الصاروخية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

بالصور

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

المزيد