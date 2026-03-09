المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه "من الواضح" أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، يواصل "سياسات والده المتطرفة والمجنونة"، آية الله علي خامنئي.

وعندما سُئل ساعر عما إذا كان مجتبى خامنئي هدفًا لإسرائيل، قال لشبكة CNN: "حسنًا، عليكم الانتظار والترقب".

ووصف ساعر المرشد الأعلى الجديد بأنه "متشدد" و"معادٍ لأمريكا والغرب، ويمكنكم أن تروا بالفعل بوادر الانقسامات داخل نظامه".

وأضاف ساعر: "من الواضح أن المتشددين ما زالوا يسيطرون على الأمور في طهران.. وبصراحة، لا يمكنكم فعل أي شيء جاد مع هؤلاء الأشخاص إذا أردتم حل النزاع"، مشيرًا إلى فشل المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.