ترامب: أمريكا مستعدة لمنح اللجوء لمنتخب إيران النسائي إذا رفضت أستراليا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن "أستراليا ترتكب خطأً إنسانياً فادحاً بإجبار منتخب إيران الوطني لكرة القدم النسائية على العودة إلى إيران، حيث من المرجح أن يُقتلن".

ودعا الرئيس الأمريكي أستراليا إلى منح الفريق حق اللجوء، قائلاً: "ستستقبلهم الولايات المتحدة إذا رفضتم"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويمثل عرض اللجوء هذا تحولاً في موقف ترامب، الذي سعت إدارته إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يمكنهم الحصول على اللجوء لأغراض سياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية الرسمية عن مدربة المنتخب الإيراني، مرضية جعفري، قولها إن الفريق "يرغب في العودة إلى إيران في أقرب وقت ممكن".

لكن الإيرانيين في أستراليا عمموا عريضة تطالب الحكومة بضمان بقاء أي لاعبة تطلب الحماية في أستراليا.