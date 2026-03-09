السويدي: الأزمة المالية عام 2008 كانت درسًا قاسيًا في التخطيط

قال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إنّ أكبر غلطة واجهته في حياته المهنية؛ كانت التوسع السريع للشركة دون دراسة كافية لقدراتها المالية والإدارية.

وأوضح: «إن إنت بتتوسع ومن غير ما تدرس كويس أوي قدراتك المالية وقدراتك على الإدارة بالناس اللي معاك؛ فلازم يبقى التوسع مدروس، عشان ممكن تحصل أشياء بعيد عنك، وزي ما حصل أزمة 2008 طبعا أثرت علينا».

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار" عبر قناة "النهار"، أن الفريق لم يكن جاهزًا لتحمل هذا التوسع، وهو ما دفعه لإعادة ترتيب أولويات الشركة.

وأوضح السويدي أن الخطوة التالية كانت بيع بعض المشاريع أو إغلاق ما يسبب خسائر، مع التركيز على المشاريع القوية والناجحة: «بدأنا نبيع بعض الأشياء أو نقفل بعض الأشياء اللي هي بتخسر، ونركز على الحاجات اللي هي كويسة اللي ممكن تنجحنا»، متابعًا أن هذه الفترة كانت صعبة جدًا، لكنها علمتني أهمية التخطيط المالي والتشغيلي قبل أي خطوة توسعية.

وأشار المهندس السويدي إلى الدروس الكبيرة التي استقاها من هذه الأزمة، مؤكدًا أن أي قائد يجب أن يضع في اعتباره احتمالات الأزمات المختلفة، سواء مالية أو سياسية أو اقتصادية: «اتعلمت منها إن الواحد يبص إن ممكن تحصل أشياء بعيد عن نفسه… ولا تتوسع أكتر من اللازم؛ عشان تقدر تلم الدنيا وترجع في وقت قليل».