استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

السويدي: الأزمة المالية عام 2008 كانت درسًا قاسيًا في التخطيط

لمهندس أحمد السويدي
لمهندس أحمد السويدي
محمود محسن

قال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إنّ أكبر غلطة واجهته في حياته المهنية؛ كانت التوسع السريع للشركة دون دراسة كافية لقدراتها المالية والإدارية.

وأوضح: «إن إنت بتتوسع ومن غير ما تدرس كويس أوي قدراتك المالية وقدراتك على الإدارة بالناس اللي معاك؛ فلازم يبقى التوسع مدروس، عشان ممكن تحصل أشياء بعيد عنك، وزي ما حصل أزمة 2008 طبعا أثرت علينا».

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار" عبر قناة "النهار"، أن الفريق لم يكن جاهزًا لتحمل هذا التوسع، وهو ما دفعه لإعادة ترتيب أولويات الشركة.

وأوضح السويدي أن الخطوة التالية كانت بيع بعض المشاريع أو إغلاق ما يسبب خسائر، مع التركيز على المشاريع القوية والناجحة: «بدأنا نبيع بعض الأشياء أو نقفل بعض الأشياء اللي هي بتخسر، ونركز على الحاجات اللي هي كويسة اللي ممكن تنجحنا»، متابعًا أن هذه الفترة كانت صعبة جدًا، لكنها علمتني أهمية التخطيط المالي والتشغيلي قبل أي خطوة توسعية.

وأشار المهندس السويدي إلى الدروس الكبيرة التي استقاها من هذه الأزمة، مؤكدًا أن أي قائد يجب أن يضع في اعتباره احتمالات الأزمات المختلفة، سواء مالية أو سياسية أو اقتصادية: «اتعلمت منها إن الواحد يبص إن ممكن تحصل أشياء بعيد عن نفسه… ولا تتوسع أكتر من اللازم؛ عشان تقدر تلم الدنيا وترجع في وقت قليل».

