سوسن بدر تتحدث عن تغيير نهاية الست موناليزا .. تفاصيل

حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة خلال برنامج بين السطور تقديم الاعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة ten، في أول ظهور لها بعد نجاح مسلسلها الأخير الست موناليزا مع الفنانة مي عمر، الذي انتهي عرضه في النصف الاول من شهر رمضان.

كشفت الفنانة سوسن بدر عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، كما تحدثت عن أزمتها الصحية الأخيرة وكواليس بعض أعمالها الفنية، إلى جانب آرائها في الشهرة والحب والخيانة.

وقالت سوسن بدر إنها تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية خلال تصوير أحد الأعمال بعد سقوطها بسبب عتبة صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها 4 سنتيمترات، مشيرة إلى أن الحادث كان مفاجئًا لكنه مر بسلام.

وتطرقت للحديث عن شعرها الأبيض الذي أصبح علامة مميزة لها، مؤكدة أنها قررت تركه كما هو لأنها تحبه، رغم أن بعض المخرجين طلبوا منها تغييره بسبب لونه، لكنها فضلت الحفاظ على شكلها الطبيعي.



وأضافت أنها لا تخاف من التقدم في العمر، موضحة أن السن والزمن أمران جميلان لأنهما يمنحان الإنسان النضج والخبرة، مؤكدة أنها أصبحت أكثر تسامحًا مع مرور السنوات، قائلة إن الله منحها صفة التسامح، لكنها لا تقبل الخيانة أو الكذب، مشيرة إلى أنهما من الأمور التي لا تستطيع تجاوزها.



كما وجهت رسالة لنفسها في طفولتها قائلة: «بكرة تكبري وتعقلي»، في إشارة إلى أن التجارب الحياتية تصنع وعي الإنسان.



وتحدثت سوسن بدر عن كواليس مسلسل الست موناليزا، مؤكدة أن نهاية العمل لم يتم تغييرها وكانت مكتوبة منذ البداية، كما أوضحت أنها انتهت من تصوير المسلسل قبل وفاة والد الفنانة مي عمر. وكشفت أن أصعب مشهد بالنسبة لها في المسلسل كان مشهد وفاة الشخصية التي قدمتها الفنانة إنجي المقدم، معربة عن سعادتها بتصدر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة "بذلنا مجهود كبير وحقنا نفرح".

