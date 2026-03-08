مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض “أهلاً رمضان” المقام بمدينة ديرب نجم أمام مدرسة السويدي الرسمية للغات، بالتعاون مابين المحافظة ومديرية التموين وكبار التجار، وذلك للإطمئنان على مدي توافر السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

تفقد المحافظ أقسام المعرض المقام على مساحة ٤٠٠ متر مربع ويضم ١٤ باكية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الأساسية، وياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة ومصنعات اللحوم والفاكهة والخضروات، والتي تُطرح بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

اطمأن المحافظ من المواطنين المترددين على المعرض علي مدي توافر السلع وجودتها، واسعار السلع والمنتجات المخفضة عن الأسواق والتي تتراوح ما بين ٢٥% إلى ٣٠% موجهاً بضرورة زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة، ومنتجات الألبان، وياميش رمضان لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

أمر محافظ الشرقية بتشكيل لجان تفتيشية للمرور على المعارض ومنافذ بيع السلع بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المخفضة المعلنة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وعقب انتهاء جولته وخلال خروجه من المعرض لاحظ المحافظ عدم إلتزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وامتداد إشغالاتهم للشارع بما يعيق الحركة المرورية، وعلى الفور قرر مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف المختص بمجلس المدينة بالخصم من راتب كل منهما لمدة ثلاثة أيام، وذلك للإهمال والتقصير في أداء مهام عملهما وعدم المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط بالشارع.

أكد المحافظ أن الإنضباط في الشارع والحفاظ على حق المواطنين في حركة مرورية آمنة ومنظمة يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين.