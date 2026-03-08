للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى ديرب نجم المركزي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المقررة.

وقد رافق المحافظ، خلال الزيارة، أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، والدكتور أحمد مهدلي مدير المستشفى.

استهل المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث إطمأن من مدير المستشفى على تواجد الأطقم الطبية كاملة خلال النوبتجية ، مشيراً إلى أنه تم استقبال ٨٠ حالة منذ الصباح الباكر وحتى وقت الزيارة، موجهاً بضرورة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لكافة الحالات ، ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ، مؤكداً أن صحة المواطن خط أحمر ولن يُسمح بأي تقصير في تقديم الخدمة الطبية.

ووجه المحافظ مدير المستشفى بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة داخل قسم الاستقبال، والتأكيد على حسن معاملة المترددين على المستشفى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وخلال جولته داخل المستشفى، تفقد المحافظ العيادات الخارجية و أقسام المستشفى، التي شملت قسم الأشعة، وعيادة الأسنان، ومعمل الميكروبيولوجي، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، وقسم العناية المركزة للأطفال، وقسم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى أقسام الصحة العامة وصحة المرأة، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وفي ختام الزيارة، أكد محافظ الشرقية استمرار الزيارات المفاجئة والمرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية الفعلية ، للتأكد من تقديم خدمة علاجية متميزة تنعكس إيجابياً على صحة المواطنين وجودة حياتهم.

وأثناء عودته وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة تراكمات ومخلفات البناء أسفل الكوبري العلوي بالطريق الدولي، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية على أرض الواقع تُعد المعيار الحقيقي لتقييم مستوى الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن النزول إلى مواقع العمل يتيح رصد الأداء بدقة وتصويب أوجه القصور بشكل فوري، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.