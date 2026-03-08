حملات مرورية مكبرة لضبط المنظومة المرورية بشوارع وطرق الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لضبط المنظومة المرورية،حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المرور تنفيذ حملات مكثفة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية انه يواصل رجال الإدارة العامة لمرور الشرقية انتشارهم المكثف بمختلف شوارع وميادين وطرق المحافظة، تحت قيادة العميد تامر مباشر مدير الإدارة، لضبط المنظومة المرورية من خلال التصدي لكافة المخالفات، بما يسهم في استعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار الي انه شهدت شوارع مدينة الزقازيق حملات مرورية مكثفة استهدفت ضبط سائقي السيارات المخالفين للقوانين المرورية، إلى جانب ضبط سائقي الدراجات النارية ومركبات التوك توك غير المرخصة، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، للحد من العشوائية وتحقيق الانضباط المروري.

ويؤكد محافظ الشرقية استمرار اللجان المرورية وحملات رفع الإشغالات على مدار الساعة بمختلف المراكز والمدن، لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة تضمن راحة وسلامة المواطنين.