قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: 2800 عملية خلال فبراير الماضي

عملية جراحية
عملية جراحية
محمد الطحاوي

أشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجهود أبطال العمليات الجراحية في المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، بعد نجاح الفرق الطبية في إجراء عدد ٢٨٦٨ عملية جراحية خلال شهر فبراير الماضي، من بينها عمليات كبرى وذات مهارة وطابع خاص ومتقدمة ومتوسطة، محققة بذلك رقم قياسي بإجراء هذا العدد الكبير من العمليات الجراحية خلال شهر واحد، ومتخطية أيضاً عدد العمليات القياسي خلال شهر أكتوبر الماضي بعدد ٢٧٠٨ عملية جراحية، وذلك استمراراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن ما تحقق خلال شهر فبراير ٢٠٢٦ يدل على حجم التطوير المستمر في أداء الفرق الطبية والإشرافية داخل المستشفيات، وحرصهم على تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة في مختلف التخصصات الجراحية لخدمة المرضى على مدار الساعة، موجهاً الشكر والتقدير لوكيل المديرية، ولمدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية، ولمديري المستشفيات، ولجميع الأطقم الطبية من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على ما يبذلونه من جهود مخلصة متواصلة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن العمليات التي تم تنفيذها خلال شهر فبراير الماضي شملت مختلف التخصصات الطبية وتنوعت ما بين جراحات ذات المستوى الثالث مثل جراحات القلب المفتوح، وتغيير المفاصل، وجراحات ذات المستوى الثاني، بالإضافة إلى عمليات المناظير ذات المهارة، مؤكداً أن معدل العمليات الجراحية في تصاعد مستمر من بداية هذا العام، لافتاً أن عدد العمليات خلال شهر يناير ٢٠٢٦ هو ٢٥٥٦ عملية، وهو ما يترجم تحسن معدلات الأداء داخل أقسام الجراحة بمستشفيات صحة الشرقية لخدمة أبناء المحافظة.

وزارة الصحة بالشرقية العمليات الجراحية المستشفيات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

ارشيفية

التحقيق في مصرع شاب على يد جاره بسبب تليفون بالبدرشين

أرشيفية

تجديد حبس طالب في التحرش بفتاة بالقاهرة

إسعاف

مصرع طفلين خلال اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة في أسيوط

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد