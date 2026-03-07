صحة الشرقية: 2800 عملية خلال فبراير الماضي

أشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجهود أبطال العمليات الجراحية في المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، بعد نجاح الفرق الطبية في إجراء عدد ٢٨٦٨ عملية جراحية خلال شهر فبراير الماضي، من بينها عمليات كبرى وذات مهارة وطابع خاص ومتقدمة ومتوسطة، محققة بذلك رقم قياسي بإجراء هذا العدد الكبير من العمليات الجراحية خلال شهر واحد، ومتخطية أيضاً عدد العمليات القياسي خلال شهر أكتوبر الماضي بعدد ٢٧٠٨ عملية جراحية، وذلك استمراراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن ما تحقق خلال شهر فبراير ٢٠٢٦ يدل على حجم التطوير المستمر في أداء الفرق الطبية والإشرافية داخل المستشفيات، وحرصهم على تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة في مختلف التخصصات الجراحية لخدمة المرضى على مدار الساعة، موجهاً الشكر والتقدير لوكيل المديرية، ولمدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية، ولمديري المستشفيات، ولجميع الأطقم الطبية من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على ما يبذلونه من جهود مخلصة متواصلة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن العمليات التي تم تنفيذها خلال شهر فبراير الماضي شملت مختلف التخصصات الطبية وتنوعت ما بين جراحات ذات المستوى الثالث مثل جراحات القلب المفتوح، وتغيير المفاصل، وجراحات ذات المستوى الثاني، بالإضافة إلى عمليات المناظير ذات المهارة، مؤكداً أن معدل العمليات الجراحية في تصاعد مستمر من بداية هذا العام، لافتاً أن عدد العمليات خلال شهر يناير ٢٠٢٦ هو ٢٥٥٦ عملية، وهو ما يترجم تحسن معدلات الأداء داخل أقسام الجراحة بمستشفيات صحة الشرقية لخدمة أبناء المحافظة.