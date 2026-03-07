صحة الشرقية تنفذ 99 ألف زيارة منزلية لكبار السن على مدار 75 أسبوعاً

ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفاً عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

وأكد المحافظ استمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر فى شهر رمضان المبارك، خاصةً بالمناطق النائية على مدار أيام العطلات الرسمية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

فى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم تقديم ١٥٨٨ زيارة منزلية لكبار السن، و٢٩ زيارة لذوي الهمم، فضلاً عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاتخاذ اللازم طبياً.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار ٧٥ أسبوعاً بلغت ٩٩ ألفا و٨٠٨ زيارات منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.