حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، في اتجاه مدينة سفاجا، حادثًا مروريًا إثر انقلاب أتوبيس أثناء سيره على الطريق؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لحالاتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين جراء الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية انقلاب أتوبيس أثناء سيره بالطريق؛ ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص كانوا يستقلونه بإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أن من بين المصابين المدعو "عبده ا.أ"، 50 عامًا، سائق ويقيم بدائرة مركز إسنا بمحافظة الأقصر، كما أصيبت "زهراء ا.ا"، 30 عامًا، وتقيم بمنطقة السباعية بمحافظة أسوان، إضافة إلى "محمد ح.أ"، 30 عامًا، ويعمل فرد أمن ومقيم بالسباعية بمحافظة أسوان، و"أحمد ع.ص"، 35 عامًا، فرد أمن ويقيم بالسباعية بمحافظة أسوان.

كما أسفر الحادث عن إصابة "أشرف ع.إ"، 45 عامًا، تاجر ملابس ومقيم بدائرة مركز إسنا بمحافظة الأقصر، إلى جانب "السيد م.ع"، 54 عامًا، سائق الأتوبيس، حيث تعرض جميعهم لإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات نتيجة انقلاب المركبة على الطريق.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قنا، حيث تم استقبالهم بقسم الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم وفقًا لحالة كل مصاب.

فيما قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث من على الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قنا حادث

