نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
محافظات

طلاب سوهاج الأهلية يرسمون البسمة على وجوه الأطفال.. مبادرة إنسانية جديدة بمستشفى الطوارئ الجامعي

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج

واصل طلاب جامعة سوهاج الأهلية رسم البسمة على وجوه الأطفال داخل مستشفى سوهاج الجامعي للطوارئ، من خلال مبادرة إنسانية جديدة نظمتها إدارة رعاية الشباب بالجامعة، بمشاركة عدد من الطلاب بمختلف الكليات، حيث حرصوا على زيارة قسم الأطفال والعناية المركزة، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للصغار وأسرهم.

جامعة سوهاج

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بروح العطاء التي يتحلى بها الطلاب وحرصهم على التواجد بجانب الأطفال المرضى داخل المستشفيات الجامعية من خلال مبادرات انسانيه  تغرس قيم الرحمة والمسئولية والانتماء، مؤكدًا أن العمل التطوعي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، انه شارك بالزيارة ٤٠ طالب وطالبة، برفقة عدد من أعضاء الجهاز الإداري، مضيفا أن التفاعل المباشر  والدعم النفسي للأطفال المرضى وذويهم كان له أثر إيجابي كبير، و استقبل وفد الجامعة الدكتور محمد حسني نائب مدير مستشفى الطواريء، حسن عبده مدير الشئون المالية والإدارية للمستشفى.

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

