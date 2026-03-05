طلاب سوهاج الأهلية يرسمون البسمة على وجوه الأطفال.. مبادرة إنسانية جديدة بمستشفى الطوارئ الجامعي

واصل طلاب جامعة سوهاج الأهلية رسم البسمة على وجوه الأطفال داخل مستشفى سوهاج الجامعي للطوارئ، من خلال مبادرة إنسانية جديدة نظمتها إدارة رعاية الشباب بالجامعة، بمشاركة عدد من الطلاب بمختلف الكليات، حيث حرصوا على زيارة قسم الأطفال والعناية المركزة، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للصغار وأسرهم.

جامعة سوهاج

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بروح العطاء التي يتحلى بها الطلاب وحرصهم على التواجد بجانب الأطفال المرضى داخل المستشفيات الجامعية من خلال مبادرات انسانيه تغرس قيم الرحمة والمسئولية والانتماء، مؤكدًا أن العمل التطوعي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، انه شارك بالزيارة ٤٠ طالب وطالبة، برفقة عدد من أعضاء الجهاز الإداري، مضيفا أن التفاعل المباشر والدعم النفسي للأطفال المرضى وذويهم كان له أثر إيجابي كبير، و استقبل وفد الجامعة الدكتور محمد حسني نائب مدير مستشفى الطواريء، حسن عبده مدير الشئون المالية والإدارية للمستشفى.