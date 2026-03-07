أحمد ربيع يتفوق على بن شرقي.. بالأرقام

قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين اللاعبين أحمد ربيع لاعب الزمالك و علي أشرف بن شرقي نجم الأهلي من حيث عدد الأهداف.

أحمد ربيع وين شرقي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أحمد ربيع لاعب الزمالك البديل الوسط المدافع يتفوق على أشرف بن شرقي نجم الأهلي الجناح في بطولة الدوري هذا الموسم .. نفس عدد الأهداف في 1/6 عدد دقائق اللعب !!!".

وعلّق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق على أداء لاعبي الأبيض أمام زد في مباراة جمعتهم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب دويدار عبر فيسبوك: "أحمد ربيع مشروع لاعيب كبيييير مش علشان الجون والماتش إمكانيات وسط ملعب متميز كمل واستمر وربنا يبعد عنك الاصابات".

ووجه رسالة للاعب شيكو بانزا، وكتب: “زهقت من الكلام عليك يا أخي حس بينا يحس بيك ربنا”.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .