مسؤولة أوروبية: الموجة الجديدة من الهجمات في الشرق الأوسط تهدد الاستقرار العالمي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "نائبة وزير الشؤون الأوروبية" أن الموجة الجديدة من الهجمات في الشرق الأوسط تهدد الاستقرار العالمي.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شميلر، إنّ المشهد في منطقة الشرق الأوسط يشهد حالة من التذبذب بسبب التصريحات المتضاربة للإدارة الأمريكية حول الحرب على إيران.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي ترامب أبدى في أكثر من مناسبة أهدافًا مختلفة، منها تغيير النظام الإيراني، وتهديم القدرات الصاروخية والنووية، مشيرًا إلى أن متابعة تنفيذ هذه الأهداف لا تزال مستمرة.