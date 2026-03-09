عمرو أديب يحذر من التهاون تجاه إيران

علق الإعلامي عمرو اديب، على ضربات إيران التي وقعت في دول عربية بالمنطقة في إطار الرد على الهجوم العسكري المشترك الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة.

كتب الإعلامي عمرو أديب في تغريدة عبر حسابه على "إكس": "لا يجب تحت أي ظرف السماح بايجاد أي حجة لإيران، وأي سياق يتبنى سردية دولية أو له علاقة بإسرائيل هو بشكل مباشر مؤيد للعدوان الإيراني الغاشم على معظم العالم العربي،."

وأضاف أديب أن "ليس وقت الحكمة والتروي، فهذا عدوان حقيقي يقتلنا كل يوم بكل غباء ويضع مصير المنطقة تحت الأهداف الفارسية سواء كانت مبررة أو غير مبررة في أوقات تاريخية، مسك العصا من المنتصف ليس وجهة نظر، بل تأييد واضح للتعدي والقتل والتدمير."

وأكد أديب أن "هذا وقت التضامن الكامل مع دول الخليج، الأردن، والعراق. عدو إيران معروف، وما يحدث الآن نوع من جعل المنطقة كلها رهينة لتخفيف الضغط على طهران. من ليس معنا فهو مع إيران قلبًا وقالبًا."