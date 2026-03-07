حكمت عليا قبل القاضي.. داليا فؤاد توجه رسالة نارية لعمرو أديب

وجهت المذيعة داليا فؤاد عدة رسائل للإعلامي عمرو أديب بعد خروجها من السجن، على خلفية إدانتها بحيازة عقار الاغتصاب، وذلك ردا على تغطيته الإعلامية لأزمتها انذاك"

داليا فؤاد

وقالت داليا فؤاد في منشور لها عبر فيسبوك: "هذا الكلام جاء في حديث الإعلامي عمرو أديب عن مسلسل الموناليزا، عندما كان يتكلم عن خطورة الظلم والحكم على الناس قبل معرفة الحقيقة، وقال وقتها كلاما جميلا وذكر الاية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

وأضافت: وقال قبل ما نحكم وقبل ما ندين لازم نتأكد من الحقيقة، وأنه ليس كل ما يرى هو الحقيقة وليس كل ما يقال يصدق، وأن الكلمة قد تخوض في سمعة إنسان وشرفه وقد تكسر حياة إنسانة، وفي زمن السوشيال ميديا أصبحت الكلمة مثل الرصاصة، قد تصيب ظلمًا وقد تدمر حياة إنسان، وفي أزمتي كانت هذه الرصاصة خرجت من مسدسك يا أستاذ عمرو، الحقيقة إني كنت أتمنى أن يطبق هذا الكلام، لأن ما حدث معي كان عكس ذلك تمامًا، واتقال عني كلام كتير أمام ملايين الناس قبل ما الحقيقة الكاملة تتوضح وكلام خرج من السوشيال ميديا، واتقال وكأنه حقيقة، والكلمة عندما تخرج من شاشة تدخل بيوت ملايين الناس وتؤثر في سمعة الإنسان وحياته ومستقبله.

واختتمت: أنا لا أهاجم أحدا ولا أطلب تعاطفا من أحد، أنا فقط أطلب العدل، وقد حقق القضاء المصري العدل، ويبقي أن تظهر الحقيقة الكاملة أمام الناس، لأن الكلام عن العدل شيء وتطبيقه شيء آخر، والتاريخ دائما يذكر المواقف كما حدثت، ولا يرحم من استعجل الحكم.