قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
قائد الجيش اللبناني: اعتداءات إسرائيل تعرقل تنفيذ خطة الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكمت عليا قبل القاضي.. داليا فؤاد توجه رسالة نارية لعمرو أديب

عمرو اديب
عمرو اديب
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

وجهت المذيعة داليا فؤاد عدة رسائل  للإعلامي عمرو أديب بعد خروجها من السجن، على خلفية إدانتها بحيازة عقار الاغتصاب، وذلك ردا على تغطيته الإعلامية لأزمتها انذاك"

داليا فؤاد  

وقالت داليا فؤاد في منشور لها عبر فيسبوك: "هذا الكلام جاء في حديث الإعلامي عمرو أديب عن مسلسل الموناليزا، عندما كان يتكلم عن خطورة الظلم والحكم على الناس قبل معرفة الحقيقة، وقال وقتها كلاما جميلا وذكر الاية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

وأضافت: وقال قبل ما نحكم وقبل ما ندين لازم نتأكد من الحقيقة، وأنه ليس كل ما يرى هو الحقيقة وليس كل ما يقال يصدق، وأن الكلمة قد تخوض في سمعة إنسان وشرفه وقد تكسر حياة إنسانة، وفي زمن السوشيال ميديا أصبحت الكلمة مثل الرصاصة، قد تصيب ظلمًا وقد تدمر حياة إنسان، وفي أزمتي كانت هذه الرصاصة خرجت من مسدسك يا أستاذ عمرو، الحقيقة إني كنت أتمنى أن يطبق هذا الكلام، لأن ما حدث معي كان عكس ذلك تمامًا، واتقال عني كلام كتير أمام ملايين الناس قبل ما الحقيقة الكاملة تتوضح وكلام خرج من السوشيال ميديا، واتقال وكأنه حقيقة، والكلمة عندما تخرج من شاشة تدخل بيوت ملايين الناس وتؤثر في سمعة الإنسان وحياته ومستقبله.

واختتمت: أنا لا أهاجم أحدا ولا أطلب تعاطفا من أحد، أنا فقط أطلب العدل، وقد حقق القضاء المصري العدل، ويبقي أن تظهر الحقيقة الكاملة أمام الناس، لأن الكلام عن العدل شيء وتطبيقه شيء آخر، والتاريخ دائما يذكر المواقف كما حدثت، ولا يرحم من استعجل الحكم.

عمرو اديب داليا فؤاد مي عمر الست موناليزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

الزوجين

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفير سيولة فورية

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي المدفوعة مقدما| واقتصادي: توفر سيولة فورية

صورة أرشيفية

ضبط 3 أشخاص أضرموا النيران في معرض ألوميتال بالمحلة والنيابة العامة تحقق

بالصور

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد