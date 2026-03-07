قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل المداح 6 الحلقة 19.. حمادة هلال يعود للقرية ويدخل في صراع قوي مع فتحي عبدالوهاب

سعيد فراج

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل المداح 6 – أسطورة النهاية تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، مع استمرار المواجهة بين صابر المداح، الذي يجسده الفنان حمادة هلال، وعدوه سميح وخدامه من الجن.

وخلال الحلقة، يواصل صابر رحلته للبحث عن الحجر الثالث ومحاولة إيجاد طريقة للدخول إلى قرية البشاير. ويكشف له أحد أصحاب السر أن ما يفعله سميح داخل القرية ليس سوى خداع للأهالي، وأن الحقيقة الثابتة هي وجود الحجر، مطالبًا إياه بالعودة إلى القرية ومواجهة ما يحدث هناك.

ويعود صابر إلى قرية البشاير، لكن أهالي القرية يلتفون حوله محاولين طرده، بعد أن صدقوا أنه ملعون. فيحاول صابر كسب ثقتهم ويطلب الرحمة والعلاج من الشيخ سميح، لتنشب مواجهة جديدة بينهما. ويطالبه سميح بقراءة آيات من القرآن، مثل آية الكرسي أو سورة الجن، لكنه يتعمد إيذاء أحد أهالي القرية ليفسد المواجهة ويضع صابر في موقف صعب.

وخلال الأحداث، يلتقي صابر بالشيخ نوح، الذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني، والذي يكشف له أن أهالي القرية يعيشون في خوف شديد من سميح وقوته، مؤكدًا أن رحلة صابر لم تنته بعد وأن المواجهة الحقيقية ما زالت في بدايتها.

من ناحية أخرى، ينجح صابر في علاج ابن “ذكية”، التي تجسد دورها الفنانة رباب ممتاز، من السحر، وذلك بعد تلاوة بعض آيات القرآن الكريم. هذا الموقف يثير دهشة أهالي القرية ويجعلهم في حيرة بين تصديق أنه ملعون كما قيل لهم أو أنه شيخ قادر على مساعدتهم.

وفي خط موازٍ، يحاول “قزح” الضغط على الجن “موت” من خلال مساومة خطيرة، إذ يعرض عليه الابتعاد عن مساعدة صابر بل وقتله، مقابل منحه الزمردة ليستعيد قوته من جديد، في خطوة قد تقلب موازين الصراع خلال الحلقات المقبلة.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

