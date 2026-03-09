الاحتلال يقصف مقر قيادة الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري الإيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين أن سلاح الجو قصف مقر قيادة الطائرات المسيّرة التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك ضمن سلسلة غارات استهدفت عشرات المواقع التابعة للنظام في أنحاء إيران.

وفي إطار هذه الغارات، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف "مقرًا مركزيًا" للحرس الثوري، كان "مسؤولًا عن إطلاق الطائرات المسيّرة"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف "أطلق النظام الإيراني طائرات مسيّرة من هذا المقر باتجاه دولة إسرائيل، وخزّن طائرات مسيّرة إضافية هناك جاهزة للإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن شن هجمات واسعة ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، بشن عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استهداف 5 قواعد أمريكية استراتيجية في الشرق الأوسط، وقواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا، في إطار الموجة الـ31 من عملية الوعد الصادق 4.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان "أطلق مقاتلو الحرس الثوري الإسلامي صواريخ قادر وخرمشهر وخيبر شكان، مستهدفين 5 قواعد أمريكية استراتيجية في المنطقة، ولا سيما الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقواعد العسكرية للكيان الصهيوني في منطقتي تل أبيب وحيفا، بضربات قوية".