بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة

يعد قشر الليمون من المواد الطبيعية المهملة في كل البيوت المصرية ولكنه كنز ثمين للصحة والتجميل.



ووفقا لما جاء في موقعverywellhealth اهم فوائد قشر الليمون الصحية.

تحتوي على مضادات أكسدة قوية

يحتوي قشر الليمون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الرئيسية، بما في ذلك فيتامين سي، ود-ليمونين، والفلافونويد هيسبيريدين، والتي يمكن أن تعزز جهاز المناعة وتساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض .

تُظهر الأبحاث أن قشور الحمضيات تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من عصير أو لب الثمرة، وتشير الأدلة الأولية المتعلقة بقشور الليمون تحديداً إلى أن نشاطها المضاد للأكسدة أقوى من نشاط قشور اليوسفي أو الجريب فروت.

إنها توفر العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف

قشور الليمون منخفضة السعرات الحرارية (3 سعرات حرارية لكل ملعقة طعام) وتحتوي على جرام واحد من البكتين، وهو نوع من الألياف. تشير الأدلة إلى أن تناول القشرة الغنية بالألياف أكثر فائدة من تناول لب الليمون أو عصيره فقط.

يحتوي قشر هذه الفاكهة أيضاً على 8 ملليجرامات من الكالسيوم، وكميات أقل من البوتاسيوم والمغنيسيوم، و9% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين سي .

تدعم صحة الأسنان

تشير بعض الأبحاث إلى أن قشور الليمون قد تدعم صحة الفم عن طريق تثبيط نمو البكتيريا في الفم، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

في دراسة أخرى، تبين أن مستخلص قشر الليمون يكافح بكتيريا المكورات العقدية الطافرة المسببة للتسوس ، مما يدعم الأدلة على أن المكونات الأخرى للفاكهة قد يكون لها فوائد مماثلة لصحة الفم.

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تساعد بعض العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في قشور الليمون على خفض ضغط الدم المرتفع، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب . وتشمل نتائج البحث ما يلي:

أظهرت دراسة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة والذين تناولوا مكملاً غذائياً يحتوي على قشر الليمون، انخفض لديهم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) وقد يساعد مستخلص قشر الليمون في خفض مستويات ضغط الدم لدى البالغين.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والألياف الموجودة في قشور الليمون على خفض الكوليسترول وضغط الدم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية على البشر .

خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات

تشير الأبحاث المخبرية الأولية إلى أن قشور الليمون قد تساعد في منع نمو البكتيريا والفطريات الضارة.

قد يُساهم محتوى القشر من المضادات الحيوية والفطريات في مكافحة وتقليل نمو الكائنات الدقيقة على الجلد والجسم، لا سيما تلك المقاومة للأدوية ويمكن أن تُسهم المزيد من الأبحاث التي تُجرى على البشر في دعم هذه النتائج.

مكافحة السرطان

من المرجح أن تعود الخصائص المحتملة لمكافحة السرطان في الليمون وقشور الحمضيات الأخرى إلى مضادات الأكسدة الموجودة فيها، مثل د-ليمونين وفيتامين سي والهيسبيريدين، والتي يمكن أن تعزز نمو الخلايا السليمة في الجسم.

تشير أبحاث أخرى إلى أن زيادة استهلاك الحمضيات وقشورها، بما في ذلك الليمون، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه العلاقة المحتملة.