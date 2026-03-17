على غرار المطرية .. 1500 شخص على مائدة واحدة في كفر مناقر ببنها.. صور

نظم أهالى منطقة كفر مناقر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مائدة إفطار جماعي كبيرة فى شوارع المنطقة لإفطار نحو 1500 صائم في مشهد جميل يعكس روح المحبة والتكافل بين الناس فى شهر رمضان الكريم الذى جمع المال علي مائدة إفطار واحدة.



وكشفت القائمين علي الإفطار الجماعي بمدينة بنها، أنه تم إطلاق الدعوة لأهالي المنطقة الذين أبدوا إعجابا كبيرا بها وإقبالا أكبر علي تنفيذ المبادرة للمرة الأولي في عاصمة القليوبية، حيث تم توزيع الأدوار فيما بينهم حتي يخرج الإفطار بصورة مشرفة لأهالي المنطقة وبنها علي وجه العموم.

العمل التطوعي

كما شارك عدد من الشباب في تنظيم الفعالية وتوزيع الوجبات والمشروبات على الحضور، في صورة تعكس روح العمل التطوعي والتكاتف بين أبناء المجتمع.



ولاقت المائدة الرمضانية إشادة واسعة من الأهالي، الذين أكدوا أن مثل هذه المبادرات تعزز قيم الترابط الاجتماعي، وتُجسد معاني التكافل التي يتميز بها المجتمع المصري خلال شهر رمضان الكريم.