شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية للكليات الطبية الروسية
إعلام الاحتلال ينشر صورة جديدة لنتنياهو بعد تداول أخبار مصرعه في استهداف إيراني
محافظات

محافظ القليوبية يُجري جولة بموقف بنها العمومي لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم، بجولة ميدانية بموقف سيارات بنها العمومي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، ولمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، عقب قرار تحريك أسعار الوقود الذي تم تطبيقه الأسبوع الماضي.


وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة وضع الملصقات (الاستيكرات) على الزجاج الأمامي والخلفي لكافة سيارات الأجرة، بحيث توضح التعريفة المحددة لكل خط سير، مؤكداً منع خروج أي مركبة من الموقف دون وجود الملصق الخاص بها، لضمان عدم استغلال الركاب وإعلامهم بحقوقهم القانونية.


كما تفقد المحافظ مداخل ومخارج الموقف، للتأكد من وجود البنرات واللوحات الإرشادية التي تعلن بوضوح عن التعريفة الرسمية لكافة الخطوط، موجهاً بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الدورية من قبل الجهات التنفيذية والأمنية، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات.

شكاوى المواطنين 


وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع السائقين والمواطنين داخل الموقف، استمع خلاله إلى مشاكل السائقين ومتطلباتهم، موجهاً بسرعة دراستها والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق انتظام العمل داخل الموقف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.


ووجّه المحافظ خلال اللقاء بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمراجعة تعريفة الأجرة الحالية بشكل دقيق، وبما يحقق التوازن بين مصلحة السائقين وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع دراسة أي مستجدات قد تؤثر على منظومة النقل.


كما أكد خلال حديثه على ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية، محذراً من أن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب أو زيادة غير قانونية، حيث سيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية على المخالفين.


وناشد المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكداً تخصيص رقم لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة: 01515169917، لضمان سرعة التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، ورضا عويس، مدير عام مشروع المواقف والسرفيس بالمحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد ياسر قنصل، مدير إدارة مرور بنها، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية. 

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أرشيفية

هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

لبنان

مديرة مكتب الأمم المتحدة بلبنان: عدد النازحين تجاوز المليون.. والوضع مأساوي

الدكتورة نشوة عقل

نشوة عقل لـ«كلم ربنا»: فقدت أمى و3 أخوات فى سنتين.. وربنا بعتلى العوض في لحظة ضعفي

أرشيفية

5 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان منذ الصباح

بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد