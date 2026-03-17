محافظ القليوبية يُجري جولة بموقف بنها العمومي لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم، بجولة ميدانية بموقف سيارات بنها العمومي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، ولمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، عقب قرار تحريك أسعار الوقود الذي تم تطبيقه الأسبوع الماضي.



وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة وضع الملصقات (الاستيكرات) على الزجاج الأمامي والخلفي لكافة سيارات الأجرة، بحيث توضح التعريفة المحددة لكل خط سير، مؤكداً منع خروج أي مركبة من الموقف دون وجود الملصق الخاص بها، لضمان عدم استغلال الركاب وإعلامهم بحقوقهم القانونية.



كما تفقد المحافظ مداخل ومخارج الموقف، للتأكد من وجود البنرات واللوحات الإرشادية التي تعلن بوضوح عن التعريفة الرسمية لكافة الخطوط، موجهاً بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الدورية من قبل الجهات التنفيذية والأمنية، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات.

شكاوى المواطنين



وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع السائقين والمواطنين داخل الموقف، استمع خلاله إلى مشاكل السائقين ومتطلباتهم، موجهاً بسرعة دراستها والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق انتظام العمل داخل الموقف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.



ووجّه المحافظ خلال اللقاء بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمراجعة تعريفة الأجرة الحالية بشكل دقيق، وبما يحقق التوازن بين مصلحة السائقين وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع دراسة أي مستجدات قد تؤثر على منظومة النقل.



كما أكد خلال حديثه على ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية، محذراً من أن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب أو زيادة غير قانونية، حيث سيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية على المخالفين.



وناشد المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكداً تخصيص رقم لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة: 01515169917، لضمان سرعة التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، ورضا عويس، مدير عام مشروع المواقف والسرفيس بالمحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد ياسر قنصل، مدير إدارة مرور بنها، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.