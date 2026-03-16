مصرع شخص وإصابة 3 في حريق هائل بمحل موبيليا بالقليوبية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين في حريق هائل، التهم محال تجارية لبيع الموبيليات بالخانكة بمحافظة القليوبية.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محال تجارية، بعقار مكون من 3 طوابق بكفر حمزة.

وسرعان ما دفع مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بقوات الدفاع المدني، مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات.



وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمحال تجارية لبيع الموبيليات وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه تفحم محتويات المحال بالكامل، ومصرع شخص، وإصابة 3 جرى نقلهم إلى أقرب مستشفى للعلاج.



فيما تجري قوات الدفاع عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطر مدير الأمن بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه، وتقدير حجم الخسائر الناجمة.