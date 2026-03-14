محافظ القليوبية يتابع إزالة في المهد لأعمال بناء مخالفة بمنطقة الشعراوي القديم بشبرا الخيمة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أعمال إزالة في المهد لأحد المباني المخالفة المقامة بمنطقة الشعراوي القديم بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في حضور اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي غرب شبرا الخيمة، في إطار المتابعة المستمرة للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بكل حسم مع التعديات والبناء العشوائي، ولن تسمح بفرض أمر واقع على الأراضي أو مخالفة الاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية في المهد لأعمال البناء المخالف، والتي أُقيمت على مسطح تجاوز 1000 متر مربع، كما بلغ إجمالي كميات الحديد المستخدمة نحو 50 طنًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على هيبة القانون ومنع أي تعديات أو مخالفات بنائية، مشيرًا إلى أن ملف إزالة التعديات والبناء المخالف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.