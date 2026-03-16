ضبط مصنع غير مرخص للفسيخ والسردين المملح بالقليوبية والتحفظ على 850 كجم أسماك فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتنسيق مع تموين حي شرق شبرا الخيمة حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وأماكن تداول وبيع وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان سلامة الغذاء وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واستعدادات مديرية الطب البيطري بالقليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت، وبالاشتراك مع إدارة تموين حي شرق برئاسة الأستاذ عايد رشدي.



وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع أسماك السردين المملحة والفسيخ، وذلك لمخالفته المواصفات القياسية المصرية، حيث تم التحفظ على نحو 850 كجم من أسماك السردين المملحة، بالإضافة إلى 120 سمكة بوري مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

من جانبه شدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.