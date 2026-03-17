محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالخصوص لحل مشكلات المواطنين

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على مشكلاتهم وإيجاد حلول عاجلة لها، وشمل اللقاء الاستماع لمطالب سكان مدن الخصوص والخانكة وشبين القناطر.



وخلال اللقاء، استعرض عدد من الشباب والراغبين في العمل طلباتهم للحصول على وظائف، وعلى الفور، وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، حيث تم توفير فرص عمل حقيقية لهم بشركات القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل للشباب في تأمين مصدر رزق كريم.



وفيما يخص الملف الاستثماري، بحث المحافظ طلباً تقدم به أحد المواطنين لاستغلال قطعة أرض فضاء تقع بجوار مدرسة "مصر الحديثة الثانوية" وأصدر الدكتور حسام عبد الفتاح توجيهاته لـ وحدة التطوير الحضري بضرورة التنسيق لطرح قطعة الأرض (المستغلة حالياً كحديقة) للاستثمار من خلال كراسة شروط رسمية، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات القانونية الواردة في قانون المزايدات والمناقصات لاتاحتها امام اي مستثمر يرغب بها.



وفي لفتة شديدة الحزم تجاه التقاعس الإداري، استمع المحافظ لشكوى مواطن تضرر من تأخر الرد على طلب التصالح الخاص به نتيجة تراخي الإدارة الهندسية بإحدى الوحدات المحلية، واتهام أحد الموظفين بالتلاعب في الإحداثيات الخاصة بمنزله. وأمر المحافظ بفحص الملف فوراً، وقرر إحالة الموظف المختص إلى التحقيق للتحقيق معه، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي تلاعب يمس مصالح المواطنين أو يعطل مسار الدولة في ملف التصالح.



كما أولى المحافظ اهتماماً خاصاً بالحالات الإنسانية؛ حيث تم بحث مشكلة مواطن عجز عن استخراج بطاقة الرقم القومي نظراً لتواجده لفترة طويلة خارج البلاد، ووجه بالتنسيق مع مديرية الأمن لفحص حالته واستخراج البطاقة لتسهيل شؤونه القانونية. وفي سياق متصل، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات استخراج "بطاقة الخدمات المتكاملة" لمواطن يعاني من عجز جزئي، لضمان حصوله على الرعاية والدعم اللازمين.



وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات الجماهيرية هدفها الأساسي هو كسر الحواجز بين المسؤول والمواطن، والوصول بالخدمات لكل أهالي القليوبية في أماكنهم، وأوضح أن الجلوس مع الناس والاستماع لمشكلاتهم وجهاً لوجه يساعد في حل الأزمات فوراً بعيداً عن التعقيدات والروتين المكتبي ، مشيراً إلى أن باب مكتبه مفتوح دائماً لأن خدمة المواطن هي الأولوية الأولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.