هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ياسمين الخطيب تشيد بـ حكاية نرجس : الموهبة تنتصر على الواسطة والفلوس
ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور
مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد
بروايات حفص والسوسي وخلف وروح.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت
طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟
بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة
خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالخصوص لحل مشكلات المواطنين

إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على مشكلاتهم وإيجاد حلول عاجلة لها، وشمل اللقاء الاستماع لمطالب سكان مدن الخصوص والخانكة وشبين القناطر.


وخلال اللقاء، استعرض عدد من الشباب والراغبين في العمل طلباتهم للحصول على وظائف، وعلى الفور، وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، حيث تم توفير فرص عمل حقيقية لهم بشركات القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل للشباب في تأمين مصدر رزق كريم.


وفيما يخص الملف الاستثماري، بحث المحافظ طلباً تقدم به أحد المواطنين لاستغلال قطعة أرض فضاء تقع بجوار مدرسة "مصر الحديثة الثانوية" وأصدر الدكتور حسام عبد الفتاح توجيهاته لـ وحدة التطوير الحضري بضرورة التنسيق لطرح قطعة الأرض (المستغلة حالياً كحديقة) للاستثمار من خلال كراسة شروط رسمية، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات القانونية الواردة في قانون المزايدات والمناقصات لاتاحتها امام اي مستثمر يرغب بها.


وفي لفتة شديدة الحزم تجاه التقاعس الإداري، استمع المحافظ لشكوى مواطن تضرر من تأخر الرد على طلب التصالح الخاص به نتيجة تراخي الإدارة الهندسية بإحدى الوحدات المحلية، واتهام أحد الموظفين بالتلاعب في الإحداثيات الخاصة بمنزله. وأمر المحافظ بفحص الملف فوراً، وقرر إحالة الموظف المختص إلى التحقيق للتحقيق معه، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي تلاعب يمس مصالح المواطنين أو يعطل مسار الدولة في ملف التصالح.


كما أولى المحافظ اهتماماً خاصاً بالحالات الإنسانية؛ حيث تم بحث مشكلة مواطن عجز عن استخراج بطاقة الرقم القومي نظراً لتواجده لفترة طويلة خارج البلاد، ووجه بالتنسيق مع مديرية الأمن لفحص حالته واستخراج البطاقة لتسهيل شؤونه القانونية. وفي سياق متصل، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات استخراج "بطاقة الخدمات المتكاملة" لمواطن يعاني من عجز جزئي، لضمان حصوله على الرعاية والدعم اللازمين.


وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات الجماهيرية هدفها الأساسي هو كسر الحواجز بين المسؤول والمواطن، والوصول بالخدمات لكل أهالي القليوبية في أماكنهم، وأوضح أن الجلوس مع الناس والاستماع لمشكلاتهم وجهاً لوجه يساعد في حل الأزمات فوراً بعيداً عن التعقيدات والروتين المكتبي ، مشيراً إلى أن باب مكتبه مفتوح دائماً لأن خدمة المواطن هي الأولوية الأولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

محافظ دمياط

في زيارة لها | محافظ دمياط : مكتبة مصر العامة صرح ومنارة ثقافية

محافظ دمياط

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر بدمياط

إفطار جماعي

على غرار المطرية .. 1500 شخص على مائدة واحدة في كفر مناقر ببنها.. صور

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد