ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟

غاب الفنان عادل إمام عن جنازة شقيقته إيمان، أرملة الفنان الراحل متولي، ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، والتي شيعت اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

شارك في تشييع الجثمان شقيقها المنتج عصام إمام، ونجلها عمر متولي، وأبناء الزعيم محمد ورامي إمام، وعدد من الفنانين، وتم منع التصوير بناء على طلب الأسرة.

وتساءل كثيرون عن سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته، وما إذا كان مريضا بمرض يمنعه من الظهور، خاصة أن الغياب عن الجنازة ليس الأول لعادل إمام، المختفي عن الأنظار منذ سنوات.

علم "صدى البلد" أن الفنان عادل إمام بخير، في منزله،ولا يعاني من أي أمراض، باستثناء الأمور الطبيعية المرتبطه بعمره البالغ 85 عاما، وأن عدم ظهوره باتفاق مع أسرته، للمحافظة على صحته، وعلى صورته الذهنية في عيون عشاقه ومحبيه في مصر والعالم العربي.