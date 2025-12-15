تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة، المتهم بإرسال فيديوهات خادشة للحياء العام مفبركة لـ أميرة الذهب على أرقامها الخاصة، وطلب مبالغ مالية منها، إلى المحاكمة الجنائية.

ونجحت مباحث الجيزة في القبض على المتهم بابتزاز "أميرة الذهب" وإرسال مقاطع فيديو خادشة للحياء لها

وكانت حررت المهندسة أميرة حسان الشهيرة بـ"أميرة الذهب" محضرًا اتهمت فيه أحد الأشخاص بإرسال فيديوهات خادشة للحياء على هاتفها مطالبًا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الفيديوهات، وعلى الفور تم فحص البلاغ المقدم من صاحبة محلات اميرة الدهب.

وبالفحص تبين أن المتهم عامل مباني من المحلة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.