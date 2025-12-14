قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من ركلة عابرة إلى اكتشاف أثري مذهل.. جمجمة من العصر الحديدي تظهر على شاطئ إنجليزي

جمجمه بشرية
جمجمه بشرية
أمينة الدسوقي

بدأت القصة بنزهة عادية تتحول إلى مفاجأة ففي واقعة غريبة ولافتة، حيث تحولت نزهة صيفية هادئة على شاطئ جزيرة وايت البريطانية إلى اكتشاف أثري نادر، بعدما ظن أحد السكان المحليين أن جسماً ملقى على الرمال ليس سوى كرة قدم مهملة، قبل أن يتبين لاحقاً أنه جمجمة بشرية تعود إلى آلاف السنين.

كرة قدم أم بقايا بشرية؟

وخلال تجوله مع كلبه على الساحل الجنوبي لإنجلترا، لاحظ أنتوني بلاوريت جسماً غريب الشكل، فاعتقد في البداية أنه جزء من كرة قديمة، وركله بعفوية على الشاطئ إلا أن شكوكه سرعان ما بدأت تتزايد بعدما أدرك أن ما وجده لا يشبه كرة القدم، ليقوم بجمعه ووضعه في كيس، ثم إبلاغ الشرطة على الفور.

الفحوصات تكشف الحقيقة وبحسب ما نقلته صحيفة Isle of Wight County Press، جرى نقل القطعة إلى مكتب الطبيب الشرعي المحلي، حيث أكدت الفحوصات الأولية أنها جمجمة بشرية، وتحديداً الجزء العلوي من الرأس. 

وبعد إخضاعها لتحليل الكربون المشع، كشفت النتائج أن الجمجمة تعود لشخص عاش في العصر الحديدي، بين عامي 800 و540 قبل الميلاد.

لغز اختفاء باقي الهيكل العظمي

 وأظهرت التحليلات أن الجمجمة كانت الجزء الوحيد المتبقي من الهيكل العظمي، ما يرجح أن العظام الأخرى تعرضت للتحطم أو التآكل بفعل العوامل الطبيعية أو التدخل البشري، وربما نتيجة تعرضها للركل أو الجرف مع الأمواج عبر الزمن.

 اكتشاف نادر يفتح أبواب الأسئلة من جانبهم

أكد خبراء آثار محليون أن العثور على بقايا بشرية تعود للعصر الحديدي على الشواطئ يُعد أمراً غير معتاد، مشيرين إلى أن مثل هذه الاكتشافات توفر نافذة نادرة لفهم طبيعة الحياة والممارسات الجنائزية والبيئية في تلك الحقبة التاريخية.

تفاعل واسع وتحذيرات للجمهور 

وأثار الخبر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن دهشتهم من تحول ما بدا وكأنه كرة قدم مهملة إلى قطعة أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

 في المقابل، شدد آخرون على أهمية توخي الحذر عند العثور على أجسام مجهولة على الشواطئ، لاحتمال أن تكون بقايا أثرية أو بشرية قديمة.

جزيرة وايت أرض غنية بالأسرار التاريخية

وتعد جزيرة وايت من المناطق البريطانية الغنية بالمواقع الأثرية، إذ تحتضن آثاراً تعود إلى العصور الحديدية والرومانية والوسطى.

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الاكتشاف اللافت في دفع مزيد من الدراسات الأثرية، للكشف عن تفاصيل أعمق حول حياة المجتمعات البشرية التي عاشت في تلك المنطقة قبل آلاف السنين.

جمجمة بشرية الكربون المشع بقايا بشرية جزيرة وايت اكتشاف علمي اكتشاف أثري نادر

