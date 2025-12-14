صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025

كشف الإعلامي خالد طلعت، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن أرقام أفضل اللاعبين المصريين خلال عام 2025 من حيث المساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة).

وجاء النجم محمد صلاح في صدارة القائمة، بينما حل أحمد سيد زيزو في المركز الثاني، متفوقًا على عمر مرموش الذي جاء في المركز الثالث.

وأكدت الأرقام أن زيزو يُعد أفضل لاعب مصري محلي خلال عام 2025، في ظل مستواه اللافت ومساهماته الحاسمة مع فريقه في الدوري المصري.

وشهدت القائمة منافسة قوية بين المحترفين بالخارج ولاعبي الدوري المحلي، إلا أن زيزو نجح في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال العام الجاري

قائمة أفضل اللاعبين المصريين خلال عام 2025

تجاهل محمد إبراهيم نجم نادي الزمالكالسابق إختيار أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي فى إختيارات الأفضل لدي قطبي الكرة المصرية فى الصفقات التي جرت في الآونة الاخيرة.



وقال نجم نادي الزمالك السابق فى تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: أفضل صفقة إنتقلت في الآونة الأخيرة من نادي الزمالك لـ الأهلي نجم القلعة الحمراء الحالي إمام عاشور.

وتابع : أكثر صفقة تضرر نادي الزمالك من رحيله في الوقت الحالي إمام عاشور.



وأضاف: أكثر لاعب كان يتمني بقاءه في صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالي.



وواصل: أفضل صفقة تعاقد معها النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة محمود حسن تريزيجيه قادما من رحلة الإحتراف بالدوري التركي والإنجليزي.



وشدد نجم نادي الزمالك السابق علي أن أفضل لاعب في صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه.