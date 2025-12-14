قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025

زيزو
زيزو
يارا أمين

كشف الإعلامي خالد طلعت، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن أرقام أفضل اللاعبين المصريين خلال عام 2025 من حيث المساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة).

وجاء النجم محمد صلاح في صدارة القائمة، بينما حل أحمد سيد زيزو في المركز الثاني، متفوقًا على عمر مرموش الذي جاء في المركز الثالث.

وأكدت الأرقام أن زيزو يُعد أفضل لاعب مصري محلي خلال عام 2025، في ظل مستواه اللافت ومساهماته الحاسمة مع فريقه في الدوري المصري.

وشهدت القائمة منافسة قوية بين المحترفين بالخارج ولاعبي الدوري المحلي، إلا أن زيزو نجح في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال العام الجاري

قائمة أفضل اللاعبين المصريين خلال عام 2025

تجاهل محمد إبراهيم نجم نادي الزمالكالسابق إختيار أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي فى إختيارات الأفضل لدي قطبي الكرة المصرية فى الصفقات التي جرت في الآونة الاخيرة. 

وقال نجم نادي الزمالك السابق فى تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: أفضل صفقة إنتقلت في الآونة الأخيرة من نادي الزمالك لـ الأهلي نجم القلعة الحمراء الحالي إمام عاشور. 

وتابع : أكثر صفقة تضرر نادي الزمالك من رحيله في الوقت الحالي إمام عاشور. 

وأضاف: أكثر لاعب كان يتمني بقاءه في صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالي. 

وواصل: أفضل صفقة تعاقد معها النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة محمود حسن تريزيجيه قادما من رحلة الإحتراف بالدوري التركي والإنجليزي. 

وشدد نجم نادي الزمالك السابق علي أن أفضل لاعب في صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه.

خالد طلعت أحمد سيد زيزو زيزو مرموش محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس المتقلب غدا

ترشيحاتنا

دينا الشربيني وأحمد السعدني

بعد مسلسل دينا الشربيني.. هؤلاء الأكثر عرضة للفشل الكلوي

الشوكة العظمية .. اكتشف الأسباب الخفية وراءالتهاب اللفافة الحمضية

الشوكة العظمية .. اكتشف الأسباب الخفية وراء التهاب اللفافة الحمضية

الطهى

إضافة غير متوقعة للطعام تقوى المناعة وتنسف الدهون وتقلل الوزن

بالصور

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد