أحمد العوضي يكشف عن حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة

كشف الفنان أحمد العوضي، عن وجوده ضيفًا مع الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة، في الأيام المقبلة.

وقال أحمد العوضي، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: انتظروني قريبًا مع الإعلامية الكبيرة رقم واحد في مصر صاحبة السعادة، عامل ليكم حلقة حلوة.

ووجه الفنان احمد العوضي رسالة شكر لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا في جوجل في رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دي أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي.

وتابع أحمد العوضي: انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد في كل حاجة المشاهدات والإعلانات.

أحداث وأبطال مسلسل على كلاي

وتدور أحداث مسلسل على كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

ويضم فريق عمل مسلسل على كلاى نخبة من النجوم منهم أحمد العوضى، ودرة، وعصام السقا، ويارا السكرى، ومحمود البزاوى، وطارق الدسوقى، ومحمد ثروت، وإنتصار، وسينيتا خليفة، وضياء عبدالخالق، وريم سامى، والشحات مبروك، وسارة بركة، وبسام رجب، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج تامر مرسى “شركة سينرجى للإنتاج الفني”، وإخراج محمد عبدالسلام.