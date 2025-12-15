قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي يكشف عن حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة

احمد العوضي
احمد العوضي
يمنى عبد الظاهر

كشف الفنان أحمد العوضي، عن  وجوده ضيفًا مع الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة، في الأيام  المقبلة.

وقال أحمد العوضي، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: انتظروني قريبًا مع الإعلامية الكبيرة رقم واحد في مصر صاحبة السعادة، عامل ليكم حلقة حلوة.

ووجه الفنان احمد العوضي رسالة شكر  لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا في جوجل في رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي، في لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتي ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دي أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة في حقي.

وتابع أحمد العوضي: انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد في كل حاجة المشاهدات والإعلانات.

أحداث وأبطال مسلسل على كلاي
وتدور أحداث مسلسل على كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

ويضم فريق عمل مسلسل على كلاى نخبة من النجوم منهم أحمد العوضى، ودرة، وعصام السقا، ويارا السكرى، ومحمود البزاوى، وطارق الدسوقى، ومحمد ثروت، وإنتصار، وسينيتا خليفة، وضياء عبدالخالق، وريم سامى، والشحات مبروك، وسارة بركة، وبسام رجب، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج تامر مرسى “شركة سينرجى للإنتاج الفني”، وإخراج محمد عبدالسلام.

الفنان أحمد العوضي إسعاد يونس صاحبة السعادة مسلسله فهد البطل مسلسل على كلاي عصام السقا يارا السكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

وزير المالية

وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تخفف الأعباء عن الممولين

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد