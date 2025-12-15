إدارة بيراميدز تبدأ المفاوضات مع حامد حمدان خلال انتقالات يناير

أبدى نادي بيراميدز اهتمامه الرسمي بالتعاقد مع حامد حمدان، لاعب الوسط الدولي بنادي بتروجت، مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في صفقة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين كبار أندية الدوري المصري.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة بيراميدز قدمت عرضًا ماليًا مغريًا لإقناع مسؤولي بتروجت بالموافقة على انتقال اللاعب، في إطار خطة النادي لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات.

وأضاف المصدر أن السباق على ضم حمدان لا يقتصر على بيراميدز فقط، إذ يراقب النادي الأهلي تطورات الصفقة، بينما أبدى الزمالك اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز بدأت بالفعل مفاوضاتها مع وكيل أعمال حامد حمدان لمناقشة كافة التفاصيل المالية والشخصية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بتروجت وحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الثاني من منافسات الدوري.