الكويت تسقط 7 طائرات معادية اخترقت أجواء البلاد

أ ش أ

أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي العميد د. جدعان فاضل، بأن قوة "واجب" تمكنت من إسقاط سبع طائرات (درون) معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أكد المتحدث الكويتي - خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت - أن القراءات الإشعاعية طبيعية في الأجواء والمياه الإقليمية الكويتية.

وأشار إلى أن الحرس الوطني تمكن من التصدي وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة و24 طائرة درون منذ بداية العدوان الإيراني الآثم بإجمالي 27 طائرة مسيرة ودرون؛ فيما تعاملت وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لكتيبة الهندسة مع 31 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع مختلفة.