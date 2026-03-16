خبير لوائح يطمئن جماهير الزمالك بعد قرار فيفا بإيقاف القيد للمرة الـ 12

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية، وذلك وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 16 مارس.

وكتب خبير اللوائح «عامر العمايرة» عبر حسابه على «فيس بوك»: «رخصة المشاركة بالبطولات القارية الأفريقية لموسم 2025-2026 لنادي الزمالك لا تأثير عليها بسبب الـ 12 قضية الحالية، بالإضافة إلى ما سيصدر قريبا من أحكام نهائية وملزمة، جميع القضايا حتى 31 مارس 2026 مرتبطة برخصة المشاركة لموسم القادم 2026-2027، ويجب أن يتم تسويتها حتى 31 مايو 2026.

قضايا تسببت فى إيقاف قيد الزمالك

وتعرض الزمالك لـ 8 قضايا إيقاف قيد، تخص كل من البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، والسويسري كريستيان جروس، بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي، ونادي استريلا البرتغالي، ونادي شارلواز البلجيكي المنتقل منه الفلسطيني عدي الدباغ.