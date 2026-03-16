نتائج الأندية المصرية في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية

تبقي الأندية المصرية على آمالها قائمة قبل مواجهات الإياب في البطولات الإفريقية .

وانتهت مباريات ذهاب ربع النهائي في بطولتي إفريقيا بنتائج متقاربة، لتظل فرص الأندية المصرية مفتوحة قبل حسم التأهل في الإياب.

• الجيش الملكي 1-1 بيراميدز

• أوتوهو 1-1 الزمالك

• المصري 1-1 شباب بلوزداد

• الترجي 1-0 الأهلي

ورغم عدم تحقيق أي فوز في الذهاب، فإن التعادلات خارج الأرض لعدد من الأندية تُبقي على حظوظ التأهل قائمة، بينما يسعى الأهلي لتعويض خسارته بفارق هدف في لقاء الإياب.

و الحسم سيكون في مباريات العودة، حيث تتطلع الأندية المصرية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل خطف بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.