زوجة هاني شاكر تكشف حقيقة فقدانه الوعي

شاركت الفنانة نادية مصطفى بيان من أسرة الفنان هاني شاكر بشأن حالته الصحية، للرد على شائعات كثيرة.

وكتبت نادية مصطفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا البيان على لسان السيدة نهلة توفيق أختي وتوأم روحي وزوجة الفنان الكبير وأخي العزيز الفنان الكبير هاني شاكر:

ما يتم تداوله حالياً على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فقدان الوعي لهانى هو كلام غير صحيح تماماً الفنان هاني شاكر لم يفقد الوعي على الإطلاق.

كما نؤكد أن أي شخص يدّعي قربه من العائلة وينشر معلومات عن حالته هو شخص غير صادق .. وكل ما يُنشر على لسان مصادر مقربة لا يمت للحقيقة بصلة.

المعلومات الصحيحة عن حالة هاني شاكر تكون فقط لدى: ابنه شريف هانى شاكر والأستاذ مصطفى كامل Mostafa Kamel نقيب الموسيقيين ونادية مصطفى ولا توجد أي مصادر أخرى مخوّلة بالتصريح عن حالته .

وأضافت: “حاليًا هاني شاكر يتواجد في أحد المستشفيات خارج مصر حيث يخضع لمتابعة طبية دقيقة ويمر بمرحلة تغذية مكثفة لاستعادة قوته ولياقته بعد النزيف الحاد الذي تعرض له قبل إجراء عملية جراحية في القولون”.

واختتمت: “وأي معلومات تخالف ما سبق هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يروّج أخبارًا كاذبة دون مراعاة لمشاعر أسرته ومحبيه”.