قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلاش شائعات .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر | خاص

كشف الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- تطورات الحالة الصحية لـ الفنان هاني شاكر، بعد سفر أمير الغناء العربي إلى باريس مؤخرا. 

وقال كامل، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن هاني شاكر، حالته الصحية مستقرة، وقال: «أنا مع اخويا هاني شاكر أنا والفنانة نادية مصطفى من أول ساعة دخل فيها المستشفى وهو حالته مستقرة والمستشفى التي كان يعالج فيها بالدقي على أعلى مستوى وقامت معه بأعلى مجهود ولم تقصر والسفر إلى باريس جاء للاستشفاء». 

 وأضاف مصطفى كامل: «قمت بزيارة هاني شاكر في المستشفى قبل السفر الى باريس، ومعي نادية مصطفى وعدد من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين .. والشائعات بتوجع خاصة ابنه وزوجته لما يقروا أخبار كذب عنه وأنا بتابع حالته على طول وقبل السفر كتبت بيان الفجر وطنت الناس عنه». 

تطورات حالة هاني شاكر 

وكان أصدر الحساب الرسمي للفنان هانى شاكر عبر انستجرام بيانا صادر من نقابة المهن الموسيقية بشأن تطورات حالته الصحية.

وجاء فيه كالاتى: بيان هام 

صادر عن نقابة المهن الموسيقية -نحمد الله ونشكره على إستقرار الحالة الصحية للفنان الكبير هانى شاكر 

ونود أن نُعلن للسادة الزملاء موسيقيين مصر والعالم العربى و جمهور ومحبي الفنان الكبير هاني شاكر أن حالته الصحية مستقرة والحمد لله وقد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها.

نادية مصطفى تكشف حالة هاني شاكر 

كما كشفت الفنانة نادية مصطفى، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تفاصيل سفر الفنان هاني شاكر للخارج لاستكمال علاجه. 

وقالت نادية مصطفى: “ردًا على ما تم تداوله من شائعات حول سفر الفنان الكبير هانى شاكر إلى الخارج بسبب فشل الأطباء فى علاجه داخل مصر، تواصلت معى السيدة زوجته أختى الغالية التى نفت هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، وأكدت أن ما قام به الأطباء المعالجون يُعد بمثابة معجزة طبية نظرًا لخطورة الحالة التى كان يمر بها، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ولكل الأطباء القائمين على علاجه، ولكل العاملين بالمستشفى على ما بذلوه من جهد ورعاية فائقة”.

وأضافت: “وخصّت بالشكر الدكتور عادل طلعت لما قدمه من اهتمام ورعاية ومساندة نفسية لها وأسرتها، وخصت بالشكر الدكتور عبد الرحمن لطفى الذى أجرى العملية الجراحية فى ظروف شديدة الصعوبة والخطورة وقام بمعجزة حقيقية، وكذلك الفريق الطبى المتابع للحالة: الدكتور حسام غنيم، والدكتور رائف حسنى، وفريق الأطباء بوحدة الرعاية المركزة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد طاهر".

وتابعت: “كما أكدت أن قرار السفر إلى الخارج لا علاقة له بما يُشاع، وإنما يأتى فقط لاستكمال مرحلة الاستشفاء  والعلاج والنقاهة، بعد تحسن حالته الصحية بفضل الله ثم بجهود الأطباء فى مصر”.

هاني شاكر مصطفى كامل نادية مصطفى نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد