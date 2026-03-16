ملحمة الدفاع الجوي.. السعودية تسحق وتدمر 70 صاروخا و450 مسيرة
الودية الثانية.. إعلان تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا
رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر
تعيينه مديرا فنيا .. قرار عاجل في الزمالك يخص نجم الفريق
التصعيد العسكري يعزل إسرائيل جويًّا.. شركات الطيران تمدد إلغاء الرحلات
نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي يتميز بالتأثير اللحظي وسرعة الانتشار

هاني حسين

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن مستقبل الإعلام أصبح مرتبطًا بالإعلام الرقمي، موضحًا أن ما يشهده العالم حاليًا ليس مجرد توجه مستقبلي، بل واقع نعيشه بالفعل، نظرًا لهيمنة المنصات الرقمية وانتشارها الواسع بين مختلف الفئات، خاصة الشباب.

وأشار طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إلى أن المشهد الإعلامي ينقسم إلى نوعين رئيسيين؛ الإعلام التقليدي، ويشمل الراديو والتلفزيون والصحافة الورقية، والإعلام الرقمي أو الإلكتروني، موضحًا أن الإعلام التقليدي ما زال له جمهوره، إلا أن نسب التأثير والمتابعة أصبحت تتقلص تدريجيًا لصالح المنصات الرقمية، التي باتت تقود المشهد الإعلامي في الوقت الراهن.

وأضاف طارق سعدة أن الإعلام الرقمي يتميز بالتأثير اللحظي وسرعة الانتشار، وهو ما يتطلب استراتيجية واضحة ودراسة متعمقة للتعامل معه، نظرًا لكونه لا يقتصر على البعد الإعلامي فقط، بل يمتد أيضًا إلى الإدارة الاقتصادية، حيث تعتمد بعض المنصات على زيادة المشاهدات والمتابعات لتحقيق عوائد مالية، ما يجعل الموضوع بحاجة إلى رؤية شاملة من عدة جوانب.

وشدد طارق سعدة على ضرورة وجود استراتيجية قوية للإعلام بصفة عامة في المرحلة الحالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اختيار الدكتور ضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام يُعد اختيارًا مناسبًا بنسبة 100%، لما يتمتع به من خبرة قانونية ومهنية، باعتباره من أبناء المهنة ويمارس العمل الصحفي والإعلامي، فضلًا عن خبراته القيادية والسياسية في مؤسسات مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة الأهرام.

وأوضح طارق سعدة أن المسؤول الناجح في أي موقع قيادي يحتاج إلى خبرة عملية ومواقف واقعية، مشبهًا ذلك بالمدرب الرياضي الذي لا يكون مقنعًا دون خبرة ميدانية، مؤكدًا أن المواقف العملية تصقل القدرة على الإدارة واتخاذ القرار، وهو ما ينطبق على إدارة ملف الإعلام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

يعالج متلازمة القولون العصبي ومشاكل التنفس.. اكتشف فوائد النعناع الصحية

فتة شاورما

هنفطر إيه النهاردة .. فتة شاورما دجاج سوري وسلاطة فتوش وكنافة بالكاسترد والجلاش

الكحك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكحك يوميا في العيد

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتقان العاطفي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

