نقيب الإعلاميين: الكرما تعود لصاحبها.. والنجاح قد يصنع أعداء لكن الثبات هو الأساس

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن مفهوم «الكرما» يعني أن كل فعل يعود إلى صاحبه، سواء كان خيرًا أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن السيرة الطيبة تترك أثرًا ممتدًا ينعكس على الأبناء والأجيال التالية.

وأوضح «سعدة»، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة النهار، أن حسن السمعة والسلوك القويم ينعكسان إيجابًا على حياة الإنسان، مستشهدًا بالمعنى الوارد في قوله تعالى: «وكان أبوهما صالحًا»، لافتًا إلى أن صلاح الوالدين قد يكون سببًا في بركة الأبناء.

وأشار إلى أنه فقد والده في سن مبكرة، إلا أن حسن سيرة والده كان له أثر واضح في تعامل الناس معه، مؤكدًا أن السيرة الطيبة تظل رصيدًا أخلاقيًا للإنسان في حياته، موضحًا أن طبيعة العمل الإعلامي تتسم بالمنافسة الشديدة، وأن أي نجاح قد يثير ردود فعل مختلفة، مشددًا على أن التعرض لبعض المواقف أو التحديات أمر وارد في أي مجال مهني.

وأكد أن الثبات على المبادئ المهنية، والالتزام بالقانون وأخلاقيات العمل، يمثلان الأساس الحقيقي للنجاح والاستمرار في أي منصب أو موقع مسؤولية.