قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: شظية صاروخ إيراني تصيب مبنى يسكنه القنصل الأمريكي في ⁠إسرائيل
استعدادات أمريكية لتنفيذ عملية برية محتملة داخل إيران
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
english EN
توك شو

نقيب الإعلاميين: تعدد الهيئات لا يعني الازدواجية بل تنظيم العمل الإعلامي

محمود محسن

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن المنظومة الإعلامية المصرية تعمل وفق خريطة تنظيمية واضحة حددها دستور 2014، مشيراً إلى وجود ثلاث هيئات رئيسية هي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح «سعدة»، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة النهار، أن نقابة الإعلاميين أُنشئت رسمياً عام 2016، لتكون كياناً مهنياً معنيًا بتنظيم شؤون العاملين بالمجال الإعلامي، مؤكداً أن كل جهة من هذه الجهات لها اختصاصات محددة وفقاً للقانون الذي ينظم عملها.

وأشار طارق سعدة إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تختص بإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية المملوكة للدولة، وفي مقدمتها قطاعات الإعلام الرسمي، بينما يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولية تنظيم العمل في وسائل الإعلام والصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، سواء كانت رسمية أو خاصة أو حزبية، بما يضمن الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية.

وشدد طارق سعدة على أن تعدد الجهات المنظمة للعمل الإعلامي لا يعني التداخل أو الازدواجية، وإنما يأتي في إطار توزيع الاختصاصات بما يحقق الانضباط المهني ويعزز حرية الإعلام وفقاً للدستور والقانون.

طارق سعدة نقيب الإعلاميين المنظومة الإعلامية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوطنية للصحافة

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد