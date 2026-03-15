نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك لوناً إعلامياً يُعرف ببرامج الترفيه أو «برامج التسالي»، موضحاً أن هذا النوع من البرامج موجود وله جمهوره، ويُقدَّم في إطار واضح ومعروف لدى المشاركين فيه.

وشدد طارق سعدة، خلال لقاءه مع برنامج أسرار، على شاشة النهار، على أنه يثق بنسبة 100% أن ما يُقدَّم داخل أي برنامج يتم برضا ومعرفة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن بعض الحالات قد تتضمن موافقات كتابية لضمان حقوق الجميع وعدم حدوث أي خلاف لاحق.

وتحدث طارق سعدة عن معرفة الضيوف بطبيعة البرامج التي يشاركون فيها، قائلًا إن من يشارك غالباً يكون على دراية بطبيعة البرنامج وإطاره العام، حتى وإن لم يكن مطلعاً على كل التفاصيل الدقيقة، لكنه يكون مدركاً لطبيعة ظهوره وما سيقدمه خلال الحلقة.

وأشار طارق سعدة إلى مقولة: «من يخدع الناس ويظن أنهم قد خُدعوا فقد خُدع»، مؤكدًا أهمية الوضوح والشفافية بين جميع أطراف العمل الإعلامي.