نقيب الإعلاميين: العمل العام مسؤولية أخلاقية.. والنجاح الشخصي ينعكس على الأداء المهني

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن العمل العام بالنسبة له يقوم على مبدأ ديني وأخلاقي، موضحًا أن خدمة الناس تحتاج إلى نية صادقة وإخلاص.

وشدد «سعدة»، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة النهار، على أهمية أن ينعكس نجاح الإنسان في حياته الشخصية على عمله المهني، موضحاً أن الفرد هو الأساس في كل منظومة، وأن إدارة الإنسان لنفسه تنعكس على بيته وعمله وحياته بشكل عام.

وأشار طارق سعدة إلى أنه يحرص على تحقيق استقلالية مالية عبر ما وصفه بـ«النشاط الموازي»، لضمان عدم الاعتماد على أي جهة، مؤكداً أن هذا النهج يعزز القدرة على الإدارة واتخاذ القرار، مشددًا على أن النقابة تواصل العمل على تطوير خدماتها بما يحقق مصالح أعضائها ويحافظ على استقلالها المالي والإداري.