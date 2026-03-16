رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

ساعات قليلة وتبدأ وزارة المالية في عملية صرف مرتبات شهر مارس2026 بعد قرار تبكيرها رسمياً بمناسبة عيد الفطر2026 المقرر نهاية الأسبوع الجاري، حيث قررت المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات مارس عن موعدها الأصلي بحوالي أسبوع، وذلك تسهيلاً على المواطنين لسد احتياجاتهم قبل موعد عيد الفطر.

تبكير صرف مرتبات مارس

وفقًا لوزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس؛ لتبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين 16 مارس، للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتيسير حياة الموظفين، خاصة في هذه الأيام الأخيرة من رمضان، إذ تتزايد المصروفات الأسرية مع استعدادات العيد وشراء مستلزماته.

ومن المقرر أن تبدأ إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، على أن تستمر عمليات الصرف لبقية الجهات والهيئات الحكومية بشكل تدريجي لضمان انتظام عملية السحب وعدم حدوث تكدس على ماكينات الصراف.

صرف مرتبات مارس2026 اليوم الأثنين

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالى، اليوم الإثنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار «التسهيلات التى ننتهجها فى كل الاتجاهات».

سرعة بدء إجراءات صرف مرتبات مارس

وأضاف الوزير: مستمرون فى مسار «التسهيل» على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.

قال الوزير، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من غد الإثنين، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.