هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

كشفت الفنانة هالة فاخر عن السبب الذي دفعها إلى خلع الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه، قدمت خلالها عددًا من الأدوار الشهيرة به، مؤكدة أن القرار لم يكن سهلًا، لكنه جاء بدافع المسؤولية.

وأوضحت، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها شعرت بضرورة العودة للعمل بشكل أوسع من أجل أولادي، قائلة إن مسؤوليتها تجاه بيتها وأبنائها كانت تحتم عليها اتخاذ هذه الخطوة، حتى تتمكن من الاستمرار وتحمل أعباء الحياة.

حكاية هالة فاخر مع بوجي وطمطم

كما تحدثت عن تجربتها في مسلسل بوجي وطمطم، مشيرة إلى أن المخرج رحمي هو من عرض عليها الفكرة في البداية، وعرّفها بتفاصيل شخصية العروسة قبل انطلاق العمل، وهو ما شجعها على خوض التجربة التي أصبحت لاحقًا من العلامات البارزة في مشوارها الفني.

ولم تُخفِ هالة فاخر شعورها بالندم تجاه بعض الأعمال التي شاركت فيها، موضحة أنها وافقت عليها في فترات كانت تمر خلالها بضغوط مادية صعبة، ما دفعها أحيانًا لاتخاذ قرارات لم تكن راضية عنها بالكامل، لكنها كانت ترى فيها وسيلة لتجاوز الأزمات.

كما اعترفت بوقوعها في خطأ خلال مشاركتها في مسلسل كلبش، حيث ظهرت في أحد المشاهد بمكياج رغم أن الشخصية كانت مريضة داخل المستشفى، معتبرة أن ذلك لم يكن مناسبًا لطبيعة الدور. وأكدت في الوقت نفسه أنها تتقبل نقد الجمهور بصدر رحب، طالما كان نقدًا موضوعيًا يستند إلى ملاحظات صحيحة، مشددة على أن الفنان لا يتطور إلا بالإنصات لآراء المشاهدين.