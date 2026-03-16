فى عيد ميلادها.. حنان شوقي: رؤية النبي غيرتني

تحتفل اليوم الفنانة حنان شوقي بعيد ميلادها، وخلال رحلتها مع عالم الإبداع والفن، قدمت عديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة فى تاريخ الدراما المصرية.

وأطلقت حنان شوقي عديد من التصريحات النارية ولعل من أبرزها انها أجابت على سؤال الإعلامية ياسمين عز، :"ليه اتبنيتي طفل؟".

وقالت حنان شوقي، :"أحب زيارة دور الأيتام، وفي مناسبة العيد أذهب لمقابلة الأطفال، وفي طفل رشق في قلبي رشق، وحسيت إنه شبهي وشكله ابن ناس، وأمه وأبوه عايشين".

وأضافت حنان شوقي: "هذا الطفل خطف قلبي بشدة، وحسيت أنه أبني إبني، وهذا الطفل لديه عزة، وصعب عليا، وفكرت أني أخده، ولكن للأسف أبواه عايشين".

علقت الفنانة حنان شوقي، على الجدل المثار بشأن مشاهدها في فيلم الإرهابي مع الفنان عادل إمام، مؤكدة أن هذا المشهد له مواقف حدثت بعده.

وقالت حنان شوقي: بعد هذا المشهد قدمي اتلوت، وصرخت صرخة موت، وتعرضت لتمزق في الأربطة".

وأضافت حنان شوقي، أن الزعيم الفنان الكبير عادل إمام قال حنان أخذت عين الفيلم وجت فيها.

كشفت الفنانة حنان شوقي، تفاصيل خاصة عن حياتها، مؤكدة أن علاقتها مع زوجها من نوع خاص.

لازم أبوس ايد جوزي وأقوله تأمرني بإيه

وقالت حنان شوقي، إن الحياة الزوجية فيها الود والرحمة والحنان ومشاعر طيبة بين الزوجين.

وأضافت الفنانة حنان شوقي: "لازم أبوس ايد جوزي وأقوله تأمرني بإيه، أشعر أني أبوس أيدي أنا".

كشفت الفنانة حنان شوقي، سبب اختفائها عن المجال الفني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هناك سبب قوي لهذا الاختفاء طيلة الفترة الماضية.

وقالت حنان شوقي، :"رميت الدنيا علشان اشتري نفسي، واشتري قلبي وروحي، واتخذت للحقيقة وإلى اللي انا مخلوقة علشانه، ودعيت ربنا أنه يرشدني".

وأضافت حنان شوقي: "في شهر رمضان كنت أقرأ القرآن الكريم شوفت سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم في اليقظة، وليس في المنام، وهذا الأمر غيرني تماما وبنسبة 180 درجة.

وكشفت حنان شوقي، عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها ظلت لسنوات ليس لها أي صفحات باسمها على السوشال ميديا.

وقالت الفنانة حنان شوقي، إنها لا تعرف الكثير عن السوشيال ميديا ولا تجذبها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الفنانة حنان شوقي: "عملت صفحة على السوشيال ميديا قريب جدا، واصحابي هما اللي عملوها لي".