أحمد كشك: كواليس أب ولكن اتسمت بالمحبة والتعاون بين فريق العمل

أعرب الفنان أحمد كشك عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «أب ولكن»، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة على المستويين الفني والإنساني، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري.



وأوضح كشك أن العمل مع المخرجة ياسمين أحمد كامل كان تجربة مهمة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنها تمتلك رؤية إخراجية واضحة وقدرة على توجيه الممثلين بالشكل الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء.

وأشار إلى أن أجواء التصوير اتسمت بالود والتفاهم بين جميع المشاركين في العمل، وهو ما ساعد على خلق بيئة عمل إيجابية انعكست بشكل واضح على الأداء داخل المشاهد.

وأضاف أن روح التعاون كانت حاضرة بقوة بين فريق العمل طوال فترة التصوير، حيث حرص الجميع على مساندة بعضهم البعض، الأمر الذي ساهم في تقديم مشاهد صادقة وقريبة من الجمهور.

واختتم أحمد كشك حديثه متمنياً أن يحظى المسلسل بإعجاب المشاهدين عند عرضه، مؤكدًا أن العمل مع هذه المجموعة من النجوم وصناع الدراما كان تجربة ممتعة ومميزة.

ويشارك في بطولة مسلسل «أب ولكن» عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد، سلوى عثمان، بسمة داود، إسلام جمال، سامي مغاوري، فاتن سعيد، إبراهيم السمان، محمد أبو داوود، حجاج عبد العظيم، عفاف راشد، محمد ناصر، أحمد كشك، هايدي عبد الخالق، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.