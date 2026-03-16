ياسمين الخطيب: «ورا الشمس» الأعلى مشاهدة في رمضان رغم غياب الحملات الإعلانية

احتفت الإعلامية ياسمين الخطيب، على نجاح برنامجها «ورا الشمس» بعد تحقيقك الأعلى نسبة مشاهدة خلال موسم رمضان 2026 دون الاعتماد علي حملات إعلانية.



وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمى على موقع «انستجرام»: «لم نصرف مليما واحداً على السوشيال ميديا، ولم نشتر مشاهدات أو نتعاقد مع صفحات الترويج»



تابعت : «بل ولم نعلق لافتة واحدة فى شوارع مصر ورغم ذلك حصد البرنامج المركز الأول كأكبر البرامج الحوارية مشاهدة فى مصر لرمضان 2026، اللى معاه ربنا يمشى على المياه

وأكملت :" ورا الشمس شكراً لكل من ساهم فى هذا النجاح، من أصغر عامل فى الستوديو حتى أكبر منصب بالقناة.

واختتمت: "جدير بالذكر إن ظروفى الصحية أخرتنا، فاضطرينا نكثف التصوير فى النص الثانى من رمضان كنا بنتسحر فى القناة، وفيه ناس كانت بتبات لتانى يوم الظهر عشان تكمل الشغل، فى مقدمتهم فريق المونتاج فشكرى لهم مضاعف