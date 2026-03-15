هالة فاخر تكشف كواليس اكتئابها بعد مسلسل شرف فتح الباب

كشفت الفنانة هالة فاخر عن العديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، وذلك خلال لقائها في برنامج «بين السطور» مع الإعلامية يمنى بدرواي، المذاع عبر قناة TEN، حيث تحدثت عن بداياتها الفنية وعلاقتها بأسرتها، إلى جانب كواليس عدد من أعمالها.



وأوضحت هالة فاخر أنها في بداية حياتها كانت تفكر في العمل كمضيفة طيران، إلا أن شغفها بالفن وتأثرها بالعائلة الفنية دفعاها في النهاية لاختيار التمثيل، لتبدأ رحلة طويلة في عالم الفن.

كما تطرقت إلى تجربتها في مسلسل شرف فتح الباب، مشيرة إلى أنها دخلت في حالة من الاكتئاب بعد انتهاء العمل، ما دفعها إلى السفر إلى الإسكندرية لفترة من الوقت حتى تستعيد هدوءها النفسي، مؤكدة أنها كانت تقضي وقتًا طويلًا أمام البحر لاستعادة طاقتها من جديد.



وتحدثت أيضًا عن مخاوفها في الحياة، موضحة أن أكبر ما يشغل بالها هو أبناؤها، إذ تفكر فيهم باستمرار، كما أشارت إلى علاقتها المميزة بأحفادها، لافتة إلى أنها شعرت بدهشة كبيرة عندما شاهدت صورهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، قائلة: «كبروا كده إمتى؟».